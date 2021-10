Società: Acli, il 13 ottobre il convegno “Donne, lavoro e pandemia”

Mercoledì 13 ottobre, alle ore 16,30, presso la sede nazionale delle Acli, a Roma, e in diretta streaming sui canali social dell’associazione, si terrà il convegno “Donne, lavoro e pandemia”, organizzato dal Coordinamento Donne Acli. Il convegno sarà il punto di partenza di un percorso di approfondimento sulla condizione delle donne in Italia, su quanto la pandemia abbia acuito alcuni ritardi dell’Italia sulla questione femminile e sulle politiche nazionali ed europee pensate per recuperare questi gap.

Il pomeriggio si aprirà con i saluti del presidente nazionale Acli, Emiliano Manfredonia, e la responsabile Coordinamento Donne Acli, Chiara Volpato. In seguito verrà presentata una ricerca a cura di Laboratorio Futuro e dell’Istituto Toniolo “Covid-19: la crisi più dura per le donne in un Paese ancora senza parità” con la giornalista Tiziana Ferrario e Paolo Profeta, professore di Scienza delle finanze alla Bocconi di Milano. Nella seconda parte del pomeriggio Alessandro Rosina, docente di Demografia e statistica sociale all’Università Cattolica del Sacro Cuore, interverrà con una relazione su “Covid-19: le donne tra smart-working, educazione e lavoro di cura”.

L’ultima parte del convegno è dedicata ad un dialogo sul tema “Vecchie disuguaglianze e nuove forme del lavoro: insidie e opportunità dello smart-working. Ruolo e iniziativa della politica e delle parti sociali” con Simona Malpezzi, capogruppo del Partito Democratico in Senato, Donatella Conzatti, deputata di Italia Viva in commissione d’inchiesta sul femminicidio del Senato, e Livia Ricciardi, componente del dipartimento mercato del lavoro della Cisl. Modera il dibattito la giornalista Chiara Pazzaglia, componente del Direttivo nazionale Donne Acli. Il convegno sarà trasmetto in diretta streaming sul canale Facebook e sulla pagina YouTube delle Acli nazionali.