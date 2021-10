Diocesi: Lamezia Terme, “la visita di Benedetto XVI dieci anni fa ci ha sollecitati ad indossare l’abito nuziale della carità e a crescere sempre più nella comunione”

“Nel decimo anniversario della visita di Papa Benedetto XVI alla nostra città e diocesi, la Chiesa di Lamezia ringrazia ancora il Signore per un evento di grazia e di gioia che ha segnato in maniera importante il cammino ecclesiale della nostra comunità”. È quanto si legge in una nota della diocesi di Lamezia Terme. “Le tante energie della Chiesa diocesana e della società civile che hanno lavorato insieme, le parole del Papa, i tanti segni e progetti che si sono realizzati negli anni successivi costituiscono un patrimonio che come Chiesa di Lamezia vogliamo continuare a custodire e valorizzare”, prosegue il comunicato: “La presenza del Papa nella nostra terra, in quella giornata storica e per tutti noi indimenticabile, ha rafforzato la nostra consapevolezza di essere Chiesa, ci ha sollecitati ad indossare l’abito nuziale della carità e a crescere sempre più nella comunione. Un monito che sentiamo oggi più vivo che mai mentre ci prepariamo al Sinodo voluto da Papa Francesco”.