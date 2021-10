Diocesi: Bologna, lunedì il card. Zuppi dialoga con il ministro Cingolani sull’ecologia integrale

Lunedì 11 ottobre, alle ore 17.30, il cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi interverrà nella Sala Santa Clelia all’incontro su “Ecologia integrale. Come realizzare un futuro abitabile?” e dialogherà con il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che sarà collegato da remoto. L’incontro, promosso dal Tavolo diocesano “Custodia del Creato e nuovi stili di vita”, sarà trasmesso in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi e sul canale YouTube di “12Porte” (i posti in presenza sono stati esauriti avendo già raggiunto il numero massimo di prenotazioni).