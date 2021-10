Diocesi: San Benedetto del Tronto, mercoledì 13 ottobre torna la processione per la festa del patrono

La comunità parrocchiale di San Benedetto martire e tutta la città di San Benedetto del Tronto si stanno preparando a vivere la festa del santo patrono, il 13 ottobre. Stasera, alle ore 18, la santa messa sarà presieduta dal vescovo emerito, mons. Gervasio Gestori. Domani, domenica 10 ottobre, alle ore 11, il vescovo di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, mons. Carlo Bresciani, presiederà la santa messa nella quale impartirà il sacramento della Cresima a diversi giovani della parrocchia, mentre alle ore 18 verrà aperto il triduo da don Francesco Antenucci.

Lunedì 11 ottobre, alle ore 18, sarà celebrata la santa messa, mentre alle ore 21 si svolgerà una passeggiata per le vie di San Benedetto in occasione della Giornata diocesana della custodia del Creato. L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con l’Ufficio diocesano di pastorale sociale e del lavoro e con l’Unione sportiva Acli Marche. Martedì 12 ottobre la santa messa sarà celebrata alle ore 18.

Si giungerà al culmine della festa mercoledì 13 ottobre. La mattina la santa messa sarà celebrata alle 8e poi alle 10, quando mons. Romualdo Scarponi, già parroco di San Benedetto Martire, presiederà l’Eucaristia.

Alle ore 15.45 avrà luogo la processione con il simulacro di San Benedetto martire. Il corteo sacro partirà dalla cattedrale di Santa Maria della Marina e giungerà alla chiesa di San Benedetto martire, dove il vescovo Carlo Bresciani presiederà la santa messa alle ore 17. Seguiranno la riconsegna delle chiavi da parte del sindaco in piazza Bice Piacentini, dove di terrà poi il concerto del quartetto “Antonio Vivaldi” e la benedizione della città presso piazza Sacconi, sotto il Torrione.