Ambiente: Wwf, anche i Carabinieri alla festa della natura nelle città italiane. Alberi nelle scuole e a Roma premiati Piero Angela e Umberto Piersanti

(foto Carabinieri)

Organizzato in tutta Italia per domani, 10 ottobre, il Wwf Urban nature 2021, una festa della natura in città per scoprire la biodiversità custodita nelle aree urbane, attraverso spettacoli artistici, visite guidate, eventi sportivi, giochi e laboratori dedicati a famiglie e ragazzi. Luogo centrale dell’evento sarà l’Orto botanico di Roma dove, come anche in altre 28 località italiane, saranno presenti anche i Carabinieri della biodiversità. I Carabinieri forestali proporranno numerosi laboratori di educazione ambientale nell’ambito del progetto nazionale “Un albero per il futuro”, che prevede la messa a dimora di 50mila alberi nelle scuole italiane, per formare un grande bosco diffuso visibile sul sito di riferimento. Domani pomeriggio, a Roma, il presentatore Max Laudadio ospiterà Raphael Gualazzi durante la cerimonia di premiazione di Piero Angela e Umberto Piersanti, per il progetto “Albero della cultura” in collaborazione con l’Accademia mondiale della poesia.