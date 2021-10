Carlo Acutis: Kantiere Kairòs, da oggi su YouTube il video del brano “Ctrl + d” ispirato alla vita del beato

Martedì 12 ottobre la Chiesa celebrerà la memoria liturgica del beato Carlo Acutis, quindicenne milanese esperto di informatica beatificato il 10 ottobre 2020 ad Assisi. Il giovane morì il 12 ottobre 2006 a causa di una leucemia fulminante. Sulla sua esperienza umana e di fede è incentrato il brano “Ctrl + d” della band cosentina Kantiere Kairòs, presentato in occasione della beatificazione e rilanciato oggi su YouTube dal video completamente autoprodotto: il gruppo ne ha curato riprese, sceneggiatura, montaggio e regia.

Il titolo del pezzo riprende il nome di due tasti da cliccare contemporaneamente, “un comando rapido del computer per aggiungere una pagina web tra i preferiti: un invito a mettere Carlo (amante dell’informatica) e tutto il suo modo di essere fra i nostri preferiti. Speriamo che a lui piaccia questa idea”, spiega Antonello Armieri, cantante della band e autore del brano. “Il testo fondamentalmente è suo, riprende parole che lui ha detto e ha scritto: noi le abbiamo messe insieme e musicate”, aggiunge.

“Questo brano, di cui il video sottolinea alcune parole chiave come Eucaristia, vuole raccontare questa figura così particolare e bella attraverso le sue frasi più belle, che toccano il cuore”, sottolinea il chitarrista Jo Di Nardo.