Diocesi: Terni, presentate le novità dell’Istess. Mons. Piemontese (vescovo), “attraverso la cultura si può trasmettere il messaggio univoco del Vangelo”

Novità per l’Istess, l’Istituto teologico nato a Terni nel 1975 per volere del vescovo di allora Santo Quadri, riformato nel 1984 dal suo successore Franco Gualdrini e diventato un’associazione di volontariato nel 2001. Sono state presentate in una conferenza stampa che si è tenuta ieri al Cenacolo San Marco, alla presenza, tra gli altri, del direttore Arnaldo Casali, del vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Giuseppe Piemontese, del direttore della Scuola di teologia diocesana, don Giorgio Brodoloni, dell’attore, regista e musicista David Riondino, del direttore artistico del Terni Film Festival Riccardo Leonelli.

Casali, che ha preso il timone dell’associazione dopo sei mandati consecutivi di Stefania Parisi, ha presentato i loghi di tutte le otto attività che svolge l’Istituto, oltre a quello di Istess Media: Istess Libri, Istess Storia, Istess Filosofia, Istess Teologia, Istess Arte, Istess Teatro, Istess Musica e Istess Cinema. “Queste attività sono collegate ai gruppi di progetto permanenti, poi ci sono i progetti speciali come quello dedicato all’economia civile e quello su San Valentino”, ha aggiunto Casali, ricordando anche che l’Istituto gestisce la rivista “Adesso”.

Durante l’incontro è stato annunciato che lunedì 11 ottobre, alla Scuola di teologia, ci sarà la lectio magistralis di Lilia Sebastiani dal titolo “Autorità, ministerialità e profezia delle donne nel Nuovo Testamento e nella Prima Chiesa”; il 26 ottobre è prevista la riapertura della biblioteca diocesana “Giunio Tinarelli”, che torna ad essere gestita dall’Istess; tra le mostre sono state ricordate “Riflessi di storia. 60 anni negli scatti di Enrico Valentini”, curata da Stefania Parisi e Riccardo Cecchelin, e “Vale un Perù”, al via il 23 ottobre, di cui ha offerto qualche anticipazione il curatore Massimo Picchiami. Dal 14 al 18 ottobre si svolgerà, interamente online, la nuova edizione di Terni Digital Week, organizzata in collaborazione con Istess Media. Dal 6 al 14 novembre tornerà il Terni Film Festival, che avrà al suo interno anche un festival della canzone.

“Come la pandemia ha segnato un forte punto di cesura tra ieri e oggi, così l’Istess ora sta iniziando un nuovo corso – ha fatto notare il vescovo Piemontese -. Attraverso le varie espressioni della cultura si può trasmettere il messaggio univoco del Vangelo. Questi mezzi devono anche contribuire all’umanizzazione dell’uomo, sempre più imbarbarito da ciò che lo circonda. In questi anni l’Istess, soprattutto attraverso il festival, ha realizzato un dialogo autentico tra persone, culture, popoli e religioni. Spero che questo dialogo si realizzi sempre più attraverso le tante discipline su cui l’Istituto intende lavorare”.