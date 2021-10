Sinodo: card. Grech, “sono tante nel mondo le persone che amano la Chiesa”

“Il feedback che abbiamo ricevuto dopo la pubblicazione del Documento preparatorio, è una conferma che sono tante le persone nel mondo che amano il Signore, la Sua Chiesa e l’umanità”. Lo ha detto il card. Mario Grech, segretario generale de Sinodo dei vescovi, nel suo saluto all’apertura del momento di riflessione sul processo sinodale, in corso nell’Aula Nuova del Sinodo. “Altrimenti come si può spiegare l’entusiasmo che sta generando questo Suo appello, Santo Padre, per una Chiesa sinodale?”, ha proseguito il cardinale: “Sono profondamente convinto che per molti di loro, non si tratta di un’adesione emotiva, attratti dal sogno di una Chiesa Sinodale! Qui, siamo di fronte ad un moto generato dallo Spirito Santo che è già all’opera e ci precede in questo cammino tutto da scoprire”. “Percepisco la difficoltà di alcuni fratelli e sorelle che si sentono ancora incerti e hanno paura di fronte a questo cammino, volutamente lasciato aperto quanto alle “cosiddette” decisioni da prendere”, ha detto Grech: “Mi rivolgo fraternamente a loro dicendo: non abbiate paura di farci sapere le vostre paure. La Segreteria del Sinodo è qui anche per ascoltare le vostre perplessità e i vostri timori: possono essere salutari per questo processo sinodale”.