Papa Francesco: stamattina ricevuta la speaker della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi

(Foto Vatican Media/SIR)

(da New York) La speaker della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi, in visita a Roma per partecipare al vertice dei leader dei Parlamenti del G20, ha incontrato, stamattina, Papa Francesco. Pelosi era accompagnata dal marito, Paul Pelosi, e da alcuni membri della sua delegazione.

Ieri la speaker della Camera Usa si era recata al Dicastero vaticano per il Servizio dello sviluppo umano integrale, dove ha discusso di ambiente, migrazioni e diritti umani. Con lei anche Patrick Connell, l’incaricato d’affari dell’Ambasciata degli Stati Uniti presso la Santa Sede. Proprio ieri il presidente americano, Joe Biden, ha nominato Joe Donnelly, ex senatore democratico dell’Indiana, noto per le sue posizioni pro-life, come nuovo ambasciatore degli Stati Uniti presso la Santa Sede.

L’incontro di Pelosi con Papa Francesco si svolge in un momento particolarmente teso nei rapporti della speaker della Camera con l’arcivescovo di san Francisco, sua città natale. Pelosi, democratica e madre di cinque figli, è nota per le sue posizioni sulla libertà di scelta in tema di aborto. L’arcivescovo di San Francisco, Salvatore Cordileone, ha lanciato il mese scorso la campagna di preghiera “Una rosa e un rosario per Nancy Pelosi”, in cui invita i cattolici ad unirsi in una massiccia e visibile campagna di preghiera e digiuno per Pelosi e per i politici che sostengono l’aborto, per ispirare “una conversione del loro cuore”. Una rosa verrà poi inviata a Pelosi “come simbolo per l’azione di preghiera e digiuno dedicati a lei”, ha spiegato l’arcivescovo, che si detto favorevole all’iniziativa vaticana di aprire un dialogo tra vescovi e politici pro-choice “per aiutarli a comprendere il grave male che stanno aiutando a perpetrare e accompagnarli ad un cambiamento di cuore”.

In maggio, una lettera del Vaticano ai vescovi statunitensi sulla Comunione ai politici a favore della libertà di scelta sul tema dell’aborto consigliava di non essere divisivi sulla questione e Nancy Pelosi si era mostrata “contenta” delle posizioni del Vaticano sul tema. Anche il presidente Joe Biden è stato particolarmente criticato per le sue posizioni pro-choice e c’è attesa per l’incontro che dovrebbe avere con Papa Francesco alla fine di ottobre in concomitanza con il vertice del G20.