(Foto Vatican Media/SIR)

“Il Sinodo non è un Parlamento, il Sinodo non è un’indagine su un’opinione. Il Sinodo è un momento ecclesiale e il protagonista è lo Spirito Santo. Se non c’è lo Spirito, non ci sarà Sinodo”. Lo ha ribadito, a braccio, il Papa, all’inizio del suo discorso durante il momento di riflessione con cui, nell’Aula Nuova del Sinodo, si è aperto il Sinodo sulla sinodalità, che il Santo Padre inaugurerà ufficialmente domani cn la messa presieduta nella basilica di San Pietro.