Protezione civile: da domani al via la Settimana nazionale

Dal domani al 16 ottobre “una serie di eventi e iniziative in diverse città italiane saranno l’occasione per sensibilizzare i cittadini ai temi di protezione civile: dalla prevenzione alla gestione dell’emergenza, dal ruolo della scienza a quello del volontariato e del mondo dell’impresa, nella consapevolezza che la sinergia tra realtà diverse è fondamentale per lavorare, tutti insieme, alla riduzione del rischio”. È questo l’obiettivo della Settimana nazionale della protezione civile, istituita nel 2019 e giunta quest’anno alla terza edizione.

Il primo degli appuntamenti in agenda sarà la presentazione del “treno sanitario”, “un treno speciale allestito per il trasporto di feriti in caso di grandi catastrofi – spiega una nota del Dipartimento della Protezione civile -, frutto della collaborazione tra Gruppo Ferrovie dello Stato, Regione Lombardia e Dipartimento della Protezione civile nazionale”. Il treno sanitario sarà visitabile dalla cittadinanza domenica 10 ottobre dalle ore 10 presso la Stazione di Brescia.

Martedì 12, a Roma, si apriranno dei tavoli di lavoro presso la sede del Dipartimento in vista della costituzione di un “Osservatorio delle buone pratiche: uno spazio dedicato a condividere e valorizzare le migliori prassi all’interno del Servizio nazionale di protezione civile, in collaborazione con le Regioni e Province Autonome e con Anci.

Il 13 ottobre, Giornata internazionale per la riduzione del rischio da disastri naturali, si terrà a Roma, presso il Dipartimento, il convegno “Scienza e protezione civile”: un incontro con il mondo della ricerca, parte integrante del Servizio nazionale della protezione civile, per confrontarsi sulla dimensione multi-rischio e sul tema della complessità nella gestione del rischio e dell’emergenza. È prevista la partecipazione della ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa.

Giovedì e venerdì saranno due giornate dedicate al confronto con il mondo dell’impresa sui temi della prevenzione, gestione e superamento dell’emergenza: il 14 ottobre con Confindustria a Benevento, presso gli stabilimenti del pastificio Rummo, duramente colpiti dall’alluvione del 2015; il 15 ottobre con Coldiretti ad Amatrice, dove si svolgerà la giornata di studi “Resilienza, prevenzione e buone pratiche in agricoltura, poi ad Accumuli, per visitare una delle aziende agricole della zona che, in seguito al terremoto in Centro Italia del 2016, ha riconvertito la sua produzione.

A chiudere la settimana sarà, sabato 16 ottobre, un evento dedicato al volontariato di protezione civile: un confronto tra le organizzazioni di volontariato di protezione civile sul territorio e le Istituzioni sul ruolo strategico del volontariato nelle attività di prevenzione e pianificazione e sui temi chiave della formazione, preparazione e addestramento dei volontari e delle volontarie. L’evento sarà trasmesso in diretta via streaming sul sito e sul canale YouTube del Dipartimento della Protezione civile.