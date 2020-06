Coronavirus Covid-19: Bassi (Fafce), “pandemia ha ricordato a tutti che la famiglia è la roccia della vita delle persone”

“L’attuale pandemia ha ricordato a tutti noi che la famiglia è la roccia della vita delle persone”: il presidente della Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa (Fafce), Vincenzo Bassi, esprime la propria consonanza con il messaggio congiunto diffuso nella giornata di ieri dalle presidenze dei due organismi episcopali dell’Europa (Ccee e Comece). “Lavoriamo tutti insieme per una ripresa che non lascia nessuno indietro”. “In effetti, durante questa crisi, molti hanno sofferto. Ma tutti coloro che erano lontani dalla loro famiglia o non ne avevano una hanno sofferto in modo particolare”, ha osservato Bassi, che del messaggio delle presidenze di Ccee e Comece sostiene anche la richiesta che vengano ripristinate le normali relazioni Stato-Chiesa basate sul dialogo e sul rispetto dei diritti fondamentali; inoltre, si unisce ai vescovi nel ringraziare i sacerdoti “per il loro generoso servizio durante questo periodo, vicini a molte famiglie e a molte persone che hanno vissuto la solitudine e l’esclusione”. Bassi, infine, ribadisce l’impegno delle associazioni familiari in Europa “che sono al servizio del bene comune a livello nazionale ed europeo, nel ricostruire la speranza per le nostre comunità”.