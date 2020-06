Carabinieri: Mattarella, “nonostante la pandemia hanno proseguito nella lotta alla criminalità, al terrorismo e nel mantenimento della sicurezza”

“Nel contesto reso più difficile e insidioso dalla pandemia, l’Arma dei Carabinieri ha proseguito la sua opera nella lotta alla criminalità comune e organizzata, al terrorismo e all’eversione per la tutela della legalità, dei diritti dei cittadini, nel mantenimento della sicurezza e a difesa di fondamentali interessi pubblici costituzionalmente garantiti in settori come quelli della salvaguardia ambientale, delle risorse forestali, agroalimentari e dei beni culturali”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, in occasione del 206° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Nell’occasione, il Capo dello Stato esprime “la gratitudine del Paese ai militari impiegati fuori dai nostri confini per la sempre riconosciuta e apprezzata competenza, affidabilità, ammirevole abnegazione e umanità nel lavoro svolto nelle missioni internazionali di sostegno alla pace in un quadro complessivo di promozione della stabilità”.

“In questa giornata che celebra il 206° anniversario della fondazione, rivolgo un deferente omaggio alla Bandiera di Guerra dell’Arma, simbolo del valore espresso da generazioni e testimone dell’immutato impegno dei Carabinieri, vivificato di atti di eroismo e di innumerevoli, piccole e grandi meritorie azioni quotidiane”, conclude Mattarella: “Alle donne e agli uomini dell’Arma, alle loro famiglie e ai Carabinieri in congedo vada l’augurio più fervido del popolo italiano”.