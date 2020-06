Coronavirus Covid-19: Ordine Costantiniano San Giorgio, donazione per 10 posti letto a Casa di cura “Domus Salutis” di Brescia

L’Ordine Costantiniano Charity, onlus dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, ha donato 15mila euro alla Casa di cura “Domus Salutis” di Brescia della Congregazione delle Suore Ancelle per la realizzazione di 10 posti letto per l’assistenza a pazienti Covid-19 nella fase post acuta. La scelta dell’onlus, fondata dal Principe Carlo di Borbone, si è orientata verso i territori dove maggiore risultava l’urgenza nell’intervenire contro il diffondersi del Covid-19 e “la città di Brescia ha pagato un caro prezzo, in termini di vite umane, per il Coronavirus” afferma il principe. “In particolare – conclude – abbiamo apprezzato il progetto della Domus Salutis volto ad offrire ospitalità per pazienti in isolamento fiduciario da Covid-19 che, per mancanza di supporto familiare o di idoneità della loro abitazione, possono essere assistiti al meglio presso tale struttura ricevendo cure ed assistenza di qualità e nel rispetto della dignità umana che merita chi ha vissuto la tragica esperienza del contagio”. Il nosocomio bresciano è uno dei tre centri della Congregazione delle Suore Ancelle – gli altri due sono a Mantova e a Cremona – che hanno aperto le loro porte dall’inizio dell’emergenza accogliendo da altri presidi ospedalieri pazienti non positivi e permettendo in questo modo alle strutture cittadine di liberare posti per i pazienti Covid-19 positivi. Così facendo – fanno sapere dall’Onlus – sono diventati parte attiva del sistema virtuoso di ‘nosocomio diffuso’ allestendo un centinaio di posti letto attrezzati per pazienti positivi con un impegno del 50% del personale sanitario, di servizi e di risorse.