Diocesi: Novara, un sussidio on line della Pastorale giovanile per la preghiera quotidiana in estate

“E… adesso vivi!”: è il titolo del sussidio diffuso in questi giorni dalla Pastorale giovanile della diocesi di Novara per la preghiera quotidiana per l’estate. Il sussidio offre ogni giorno la lettura del Vangelo, una meditazione, una preghiera e spunti per la riflessione, da fare da soli o in famiglia. “Questo piccolo strumento ordinario per il cammino spirituale personale, che la diocesi propone da circa dieci anni e che negli ultimi mesi di emergenza per il Coronavirus è diventato digitale – fanno sapere dalla diocesi – continuerà ad essere proposto in formato pdf e scaricabile gratuitamente anche nei prossimi mesi estivi, fino a settembre. Un modo per raggiungere tutti, anche in questo momento in cui occorre ancora prudenza e tutti sono invitati ad un ritorno graduale alla normalità”. Il sussidio presenta, all’inizio, il messaggio “La torta della vita” del vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla: “Oggi la nuova generazione giovanile è immersa e quasi sommersa da infinite possibilità. Quando un giovane di oggi sogna, può fantasticare su tutto: ha i social che aprono una finestra interattiva col mondo, dispone dei prodigiosi mezzi della comunicazione, sogna viaggi senza confini, dispone di risorse che alimentano ogni opportunità, ha accesso a ogni tipo di conoscenza scientifica, tecnica e bibliografica. Insomma tutto sembra facile e a portata di mano. Il giovane oggi deve scegliere ogni giorno, facendosi strada in una foresta di possibilità diverse e affascinanti. Non sa, però, cosa scegliere e ha paura di perdere qualcosa. La malattia mortale da cui può essere colpito è la noia, che paralizza di fronte alle infinite possibilità della vita”. La sua “torta della vita”, annota il vescovo, “ha a disposizione fin troppi ingredienti. Se non sceglie quali usare, ma soprattutto quali escludere, essa diventa immangiabile e indigeribile”. Da qui l’appello ai giovani a “scegliere ogni giorno ciò che può costruire il futuro, decidere attraverso le piccole e grandi scelte di vita il volto di domani. L’adolescenza e la giovinezza è l’età che può ‘giovare’ ai desideri del cuore”.