Ambiente: Salesiani, “Don Bosco Green Alliance” lancia la campagna “Ripensa, riconnetti, rinnova”

“Ripensa, riconnetti, rinnova”: si intitola così la campagna lanciata oggi, 5 giugno, Giornata mondiale dell’ambiente dal motto “È il momento per la Natura”, dalla “Don Bosco Green Alliance” (Dbga), da realizzarsi per tutto l’Anno della Laudato si’ indetto da Papa Francesco sul tema “Tutto è connesso”. Sulle parole di Papa Francesco nel momento straordinario di preghiera del 27 marzo – “Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato” – la campagna invita tutti i membri dell’alleanza a ripensare le priorità, le scelte e gli stili di vita. Attraverso questa campagna verranno proposte una serie di attività volte a riconnettersi con la natura, soprattutto nelle opere salesiane e negli ambienti circostanti. Il ripensamento e la ri-connessione proposte dalla Dbga mirano ad ispirare ad un rinnovamento dello stile di vita, per garantire un futuro più sano e più felice. Il rettor maggiore dei Salesiani, don Ángel Fernández Artime, riferendosi alla pandemia, ha invocato proprio tale rinnovamento: “Spero che impareremo qualcosa da tutto questo. Per esempio, torneremo a uno stile di vita frenetico o potremo avere un ritmo e spazi più umani? Dopo questa pandemia, un’indifferenza ecologica come quella che continuiamo a vedere nei vertici climatici non è più possibile”. La campagna invita i membri dell’alleanza ad organizzare varie attività e programmi nel corso dell’anno che contribuiscano a portare a risultati concreti, a livello istituzionale e individuale. Sono stati pianificati inoltre una serie di webinar mensili (incontri di formazione in rete, ndr) su diversi argomenti legati al tema della campagna, oltre ad eventi speciali a cui tutti i membri dell’alleanza potranno partecipare collettivamente. Info su donboscogreen.org.