Coronavirus Covid-19: mons. O’Toole (Plymouth), in Regno Unito “governo dia il permesso di aprire qualche chiesa per la preghiera personale”

Il vescovo Mark O’Toole di Plymouth ha scritto un lungo messaggio per spiegare quanto san Bonifacio, vissuto nel VII secolo, la cui memoria si festeggia oggi nella diocesi inglese di cui è patrono, parli ai fedeli in questo tempo di Covid. Nel ripercorrere la storia del santo, mons. O’Toole mette in evidenza, ad esempio, lo spirito di unità attorno al “successore di Pietro” e commenta: “Ora, più che mai, dobbiamo essere fedeli alla centralità della nostra stima e amore per il Santo Padre come successore di san Pietro. Abbiamo sperimentato durante questo periodo di pandemia quanto è vitale il suo ministero e come ci ha condotti tutti nell’intercessione orante a Dio e nel servizio pratico al nostro prossimo”. E commentando la capacità di Bonifacio di rendersi presente e raggiungere più persone possibili, il vescovo di Plymouth spiega: “In questo periodo di pandemia abbiamo visto tutti l’importanza delle nuove forme di comunicazione. L’impegno con le diverse piattaforme è stato vitale come mezzo per comunicare tra noi e anche per pregare e adorare usando questi diversi strumenti”. Un passaggio di uno scritto di Bonifacio sulla Chiesa dà l’occasione al vescovo per dire: “Noi cattolici continuiamo a sperimentare la chiusura delle nostre chiese. Speriamo e preghiamo che il governo possa presto comprendere e darci presto il permesso di aprire almeno qualche chiesa per la preghiera personale”.