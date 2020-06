Carabinieri: Casellati, “uno dei volti più autorevoli della Repubblica, strumento vitale per la comune lotta contro le grandi sfide della società”

(Foto: Senato della Repubblica)

“Grazie alla struttura capillare sul territorio e ai suoi reparti specializzati, con la sua silenziosa, ma capillare, attività a tutela dei valori fondamentali di libertà e convivenza civile, l’Arma si conferma come uno dei volti più autorevoli della nostra Repubblica”. È il tributo espresso dal presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel messaggio inviato al Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, in occasione del 206° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

“La vostra presenza attenta, sensibile alle istanze di una società in costante trasformazione, continua ad alimentare un rapporto di stima e fiducia tra i cittadini ed i carabinieri”, osserva la seconda carica dello Stato, sottolineando come “le 4.950 stazioni presenti sul territorio nazionale e le unità mobili che senza sosta percorrono strade e centri urbani sono un presidio di legalità e sicurezza, ma anche una realtà sempre aperta all’accoglienza e al dialogo con chi è in difficoltà”.

“La collaborazione quotidiana con le istituzioni democratiche del Paese rende la presenza dell’Arma uno strumento vitale per la comune lotta contro le grandi sfide della nostra società, dalla salute pubblica al contrasto della criminalità organizzata, dalla tutela del patrimonio alla gestione delle emergenze”, prosegue Casellati, che esprime “a tutti gli appartenenti all’Arma il mio personale ringraziamento per sapere essere protagonisti ogni giorno di un grande progetto di difesa e promozione del nostro Paese. Il contributo individuale di ciascuno di voi è irrinunciabile e anche nel contesto di una inedita emergenza sanitaria avete saputo confermarlo con rinnovata determinazione”.