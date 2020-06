Carabinieri: Lamorgese (min. Interno), “nella pandemia hanno dimostrato grande professionalità, vicinanza ai cittadini e senso del dovere fuori dal comune”

“In occasione della pandemia che ha colpito l’Italia, avete dimostrato grande professionalità, vicinanza ai cittadini con elevato spirito di abnegazione e senso del dovere fuori dal comune”. È il tributo espresso dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, nel messaggio inviato al Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, in occasione del 206° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

La titolare del Viminale ha voluto rivolgere un pensiero in particolare “a coloro che hanno sacrificato la propria vita, anteponendo l’interesse collettivo a quello personale, per la tutela della collettività”.

“In più occasioni, nel corso della mia esperienza – ha proseguito Lamorgese – ho potuto cogliere il senso di riconoscenza che il Paese ha nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, per la vicinanza alle comunità, per la generosità nell’impegno, per la capacità di affrontare le sfide più complesse con equilibrio e competenza e sono certa che questo legame indissolubile con il Paese sarà una risorsa preziosa per affrontare le sfide del futuro con quella capacità, che avete dimostrato nel corso della vostra gloriosa storia, di interpretare i fenomeni e le trasformazioni sociali grazie a quei valori che vi contraddistinguono”.