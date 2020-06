Cinema: FEdS, il 3 e il 4 luglio il festival a Castiglione del Lago, uno tra i primi in Italia con eventi dal vivo

La terza edizione di “Castiglione Cinema – RdC incontra”, il festival organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo (FEdS) e dal Comune di Castiglione del Lago, si terrà dal 3 al 4 luglio 2020. Sarà un’edizione assolutamente speciale, strutturata in una forma inedita che tiene conto delle attuali circostanze, che avrà luogo nella cornice della Rocca del Leone, sulle sponde del Lago Trasimeno.

Fortemente sostenuta dai promotori, la decisione di rinnovare anche quest’anno l’appuntamento con “Castiglione Cinema – RdC incontra” intende dare “un segnale di ripartenza e speranza”. Sarà, infatti, tra i primi festival italiani ad offrire alle persone l’opportunità di fruire di proiezioni dal vivo. Come ogni anno, attori e registi incontreranno il pubblico, introducendo e commentando i propri film insieme a importanti personalità del mondo culturale.

A Terence Hill sarà consegnato il “Premio Castiglione Cinema – RdC Incontra”. Da oltre mezzo secolo protagonista del cinema e della televisione, Terence Hill (il cui vero nome è Mario Girotti) ha lavorato con grandi registi come Luchino Visconti, Carlo Lizzani e Damiano Damiani e ha conquistato il pubblico di tutto il mondo grazie ai film interpretati con lo storico partner, Bud Spencer.

Gli eventi di Castiglione Cinema 2020 saranno aperti alla presenza degli spettatori, che avranno la possibilità di ritrovare il piacere di confrontarsi dal vivo, riflettere insieme, condividere emozioni. Saranno seguite tutte le procedure previste dai protocolli sanitari, per garantire la totale sicurezza di coloro che parteciperanno.

Inoltre, gli eventi saranno anche diffusi attraverso i siti web entespettacolo.org e cinematografo.it e i rispettivi social, Rai Radio 3, le emittenti televisive del Circuito CoralloSat.

Dichiara mons. Davide Milani, presidente di FEdS: “Nonostante le difficoltà di questo momento storico, vogliamo rimettere al centro la possibilità di tornare a condividere l’esperienza collettiva della visione, offrendo agli spettatori l’occasione di riconquistare il piacere di stare insieme. Allo stesso tempo, proponiamo la novità di un ‘festival digitale’, rendendo fruibili gli appuntamenti della manifestazione attraverso gli strumenti del web, della televisione e della radio. Facciamo tesoro di quanto abbiamo imparato in questi mesi e non lasciamo indietro nessuno: chi non sarà fisicamente nello splendido borgo di Castiglione potrà essere presente grazie alle nuove tecnologie. In questo modo possiamo portare ovunque la nostra splendida rassegna, avvicinando gli appassionanti di ogni parte d’Italia”.