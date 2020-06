Rai Due: Sulla Via di Damasco, il 7 giugno puntata dedicata alla gioia con Nek e Chiara Amirante

Ha senso parlare di felicità in questo tempo di pandemia? La prossima puntata di Sulla Via di Damasco, in onda su Rai Due, domenica 7 giugno, alle 9, è un dialogo tra la conduttrice Eva Crosetta, Chiara Amirante e il cantautore Nek, “sul segreto della gioia, su come trasformare – si legge in un comunicato – questo periodo di desolazione in motivo di speranza”. La fondatrice di Nuovi orizzonti spiegherà come vincere il buio di questo tempo, ispirandosi al suo incontro con Papa Francesco durante la visita alla Comunità di Frosinone, da cui si snoda la sua ultima pubblicazione “Dio è gioia”. “Il sorriso è parte di Chiara Amirante; è un sorriso contagioso che ha conquistato molti alla fede”, riporta la nota di presentazione della trasmissione. Nek, l’altro protagonista di puntata, condivide con Chiara Amirante il “miracolo della gioia”, “con riverberi nella vita e in molte sue canzoni”. Il cantautore, durante il programma di Vito Sidoti, parlerà “della sua rinascita, della sua scelta di fede, delle prove dolorose che lo hanno trasformato e avvicinato al carisma di Nuovi orizzonti”.