Ambiente: Casellati, “adottare ‘politiche verdi’ non significa solo difendere l’aria pulita ma anche investire in occupazione, opportunità e sviluppo”

(Foto: Senato della Repubblica)

“Tutelare le risorse naturali vuol dire essere attenti alla salute, aiutare il progresso, preservare ricchezza e diversità. Oggi più che mai è necessario che ognuno, nei piccoli gesti individuali così come nelle grandi scelte politiche, faccia la sua parte. Questa battaglia ha come obiettivo la salvaguardia del nostro futuro”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente indetta dalle Nazioni Unite che si celebra oggi. Per la seconda carica dello Stato, “adottare ‘politiche verdi’ non significa solo difendere l’aria pulita. Ogni euro investito sull’ambiente ha un ritorno in termini di occupazione, opportunità e sviluppo”. “In un Paese stremato dall’emergenza Coronavirus – conclude Casellati – bisogna muovere la leva dell’economia sostenibile, puntare sulla messa in sicurezza di infrastrutture e territori minacciati da rischi idrogeologici e cambiamenti climatici. Significa ripartire da un modello produttivo capace di dare lavoro agli italiani coniugando ripresa economica e attenzione alle risorse naturali”.