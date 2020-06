Messe con il popolo: Rivista di Pastorale Liturgica, numero speciale di giugno sulla “Liturgia in Fase 2”. Edizione digitale gratuita

“Liturgia in Fase 2”: arriva un nuovo numero speciale di “Rivista di pastorale liturgica”, il numero di giugno, disponibile anche questa volta solo in edizione digitale, gratuita. “Che cosa è veramente in atto? Si sta chiudendo una dolorosa parentesi, oppure stiamo partecipando ad una trasformazione epocale di cui non percepiamo ancora le dimensioni né la natura?”, si chiede il direttore don Marco Gallo nell’editoriale spiegando che “questo nuovo numero speciale si inserisce idealmente nella linea del fascicolo precedente”, ma mentre ne “La liturgia in quarantena” (marzo 2020) “si trattava di accusare il colpo di una sospensione fortissima ma breve, qui siamo davanti ad un tempo lungo, ad un fenomeno che non si può percepire in un solo sguardo”. Per don Gallo, “attorno alla liturgia che torna a porte aperte, passando attraverso il setaccio duro del distanziamento sociale, c’è molto da dubitare, parecchio su cui riflettere e tante ottime occasioni di pastorale liturgica da cogliere”. Quattro le sezioni della rivista: “Liturgia e società”; “L’Eucaristia”; “Ministerialità”; “Formazione”. Tra i temi trattati, libertà di culto e laicità dello Stato (Giovanni Ferretti); la comunione spirituale (Silvano Sirboni); cantare con la mascherina (Elena Massimi); liturgie alla prova del corpo (Manuel Belli); persone con disabilità a messa in fase 2 (Veronica Donatello-Gabriele Tornambé).