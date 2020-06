Coronavirus Covid-19: mons. Martin (primate d’Irlanda) accoglie “con favore” la notizia della riapertura delle chiese per la messa con i fedeli

L’arcivescovo di Armagh e primate d’Irlanda, mons. Eamon Martin, accoglie con favore l’annuncio del governo per la riapertura delle chiese per le celebrazioni eucaristiche. “In seguito all’annuncio di oggi del taoiseach (premier, ndr) Leo Varadkar, secondo cui le restrizioni alla salute pubblica dovute al Covid-19 saranno allentate il 29 giugno, per consentire di riprendere i servizi liturgici”, con le dovute precauzioni, “accolgo con favore questa notizia e come altri sacerdoti in Irlanda non vedo l’ora di celebrare la messa” con i fedeli. “Desidero elogiare le diocesi e le parrocchie per aver intrapreso i preparativi per facilitare il ritorno sicuro dei fedeli al culto pubblico e per aver raggiunto i parrocchiani in circostanze molto difficili durante il blocco che includeva la trasmissione della messa e altre preghiere in streaming”. Martin aggiunge: “La prossima settimana i vescovi irlandesi si incontreranno per la prima volta in videochiamata per l’assemblea estiva. Definiremo il nostro documento quadro per il ritorno alla messa e ai sacramenti, offrendo le migliori pratiche alle parrocchie per far ripartire la vita parrocchiale”. “Nutro fervida speranza che presto anche le parrocchie nell’Irlanda del Nord possano radunarsi per il culto pubblico allo stesso modo delle parrocchie nel resto dell’isola”.