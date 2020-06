Diocesi: Caritas Andria, al via attività estive per i minori che vivono in disagio socio-economico

Partiranno il 15 giugno le attività del progetto “(R)estate insieme” a cura della Caritas diocesana di Andria. I beneficiari della proposta sono minori che vivono in situazioni di disagio socio-economico e familiare. Sono minori che, in questo anno, hanno vissuto o vivranno il passaggio a un nuovo grado di istruzione e già presentavano lacune nelle tre aree di apprendimento: leggere, scrivere e fare i conti. La proposta intende “garantire un intervento formativo (scolastico e pedagogico); proporre attività laboratoriali e ludiche per costruire momenti di svago da contesti familiari difficili e insostenibili; offrire un luogo sicuro dove sperimentare il piacere dello stare insieme; condividere il momento del pranzo come spazio di una sana alimentazione, di socializzazione e condivisione dell’esperienza, tutto nel rispetto delle norme”. Il progetto coprirà il periodo che va dal 15 giugno al 28 agosto. Ogni turno è di 2 settimane, dal lunedì al venerdì. Ogni turno sarà di 16 ragazzi suddivisi in 4 gruppi, ciascuno seguito da un formatore. Le attività si svolgeranno presso La Guardiola – Contrada Santa Barbara. Alle famiglie sarà chiesto un contributo per l’assicurazione e, in caso di utilizzo del mezzo di trasporto, una quota forfettaria. Ci si potrà iscrivere dietro segnalazione della parrocchia di appartenenza o dei Servizi sociali del comune di Andria. I posti sono disponibili fino a esaurimento.