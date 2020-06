Diocesi: Tortona, da domani riapre il Museo di arte sacra

Il “Museo diocesano di arte sacra” di Tortona riaprirà domani, sabato 6 giugno, dopo la chiusura per l’emergenza coronavirus. Ne dà notizia il settimanale diocesano “il Popolo”. L’orario sarà quello tradizionale (sabato e domenica pomeriggio dalle 16 alle 19) ma con una novità: una nuova opera che si aggiunge al patrimonio artistico. Si tratta di un dipinto di Scuola genovese, della seconda metà del secolo XVII, che raffigura la Madonna in trono tra i Santi Bovo e Martino, proveniente dall’Oratorio della Madonna della Neve di Poggio, frazione di Montacuto. Il restauro è stato recentemente eseguito dalla ditta Gabbantichità, con contributi della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria e della Fondazione Crt. Grazie alla disponibilità del parroco, don Paolo Padrini, e degli abitanti, sarà esposto, anche per motivi di sicurezza, nella sala del Museo dedicata alle opere del sec. XVII. “Per quanto riguarda l’accesso al Museo – spiega Lelia Rozzo, responsabile dell’Ufficio diocesano dei beni culturali – stiamo predisponendo un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adottare. I visitatori dovranno sempre indossare la mascherina durante la visita degli spazi interni e a ogni piano sarà a disposizione il gel disinfettante per l’igiene delle mani. Abbiamo predisposto un percorso di visita, con segnaletica, per favorire il distanziamento interpersonale, prevedendo una separazione tra ingresso e uscita”. Non sarà necessaria la prenotazione per i singoli visitatori, mentre per i gruppi c’è l’obbligo: devono chiamare in ufficio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 (tel. 0131 816609).