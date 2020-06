Omicidio George Floyd: Celam, “solidarietà e vicinanza” alla Chiesa degli Stati Uniti

La presidenza del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) ha espresso la sua solidarietà alla Chiesa degli Stati Uniti dopo l’omicidio di George Floyd e le tensioni di questi giorni.

In una lettera, diffusa ieri, indirizzata al presidente della Conferenza episcopale degli Stati Uniti, mons. José H. Gómez, arcivescovo di Los Angeles, la presidenza del Celam manifesta la propria vicinanza spirituale e l’adesione al pronunciamento dell’episcopato Usa, con la decisa condanna per quanto è accaduto. “Ci uniamo in preghiera per George Floyd e i suoi cari e in particolare per la comunità afroamericana e le minoranze che sentono violati i loro diritti fondamentali”, si legge nella lettera. “È anche comprensibile lo sdegno che ha suscitato in gran parte della popolazione americana. È la prova della necessità di essere ascoltati”, prosegue la presidenza del Celam.

A questo proposito, si chiede “di non smettere di ascoltare ciò che le persone vogliono dire attraverso il loro dolore” e di tagliare una volta per tutte “le radici dell’ingiustizia razziale che infetta molte aree della società”. Il Celam, infine, auspica “percorsi di dialogo e riconciliazione nazionale”.