Coronavirus Covid-19: Padova, rinviato a novembre il Festival della salute globale. Ogni lunedì #GlobalHealthNow, dialoghi con esperti su Facebook

Doveva iniziare a Padova nei primi giorni di aprile ma è stato rinviato dal 12 al 15 novembre prossimi. Nel frattempo non si sono fermati gli organizzatori della seconda edizione del Festival della salute globale e hanno chiamato a raccolta sui social network gli esperti della prossima edizione per iniziare con loro una discussione sullo stato della nostra salute. Nasce così #GlobalHealthNow: un momento di approfondimento con i maggiori esperti di salute globale del mondo che dà appuntamento ogni lunedì, alle 17, sulla pagina Facebook della rassegna, per condividere in diretta live o come editoriale scritto, un approfondimento degli esperti con i quali è possibile dialogare e trovare risposta alle proprie domande. Oltre 45mila le persone che hanno già visualizzato testimonianze, documenti e interventi dei maggiori specialisti di salute globale del mondo. Effetti psicologici della quarantena, previsioni ignorate, conseguenze economiche e sociali e per l’ambiente, risposte dei sistemi sanitari nazionali, situazione attuale e futura nel continente africano: questi alcuni temi trattati o che verranno approfonditi nelle prossime settimane. L’iniziativa è promossa dagli editori Laterza, con la direzione scientifica di Stefano Vella e Walter Ricciardi, ed è realizzata in collaborazione con Comune e Università degli Studi di Padova, in partnership con Medici con l’Africa-Cuamm e con il contributo della Fondazione Cariparo.