Ambiente: iniziative in tutta Italia. Fridays For Future nelle piazze di 30 città

Un enorme appello per l’ambiente oggi abita la rete, scandito da #worldenvironmentalday. I social si stanno riempiendo di foto di luoghi incantevoli, frasi di personaggi celebri, consigli e suggerimenti, iniziative, videomessaggi: chi pianta un albero, chi ha salvato un pappagallino che è caduto dal nido, chi piange l’elefantessa incinta che nei giorni scorsi, in India, è morta per aver ingerito un ananas che era piena di esplosivo. C’è una fetta consistente di mondo che oggi si ritrova unito nella lotta per salvare l’ambiente. Anche in Italia: in Friuli Venezia Giulia, membri del Fai e della Cisl non hanno rinunciato alla loro iniziativa di pulizia che quest’anno si snoda lungo le rive del Tagliamento: dalla mattina presto sono in giro con sacchi guanti e, quest’anno le mascherine. Il Sole24ore lancia, proprio oggi, una nuova sezione on line dedicata alla sostenibilità, mentre sul sito del Corriere della sera è in corso una maratona online dedicata ai temi ambientali e alla sfida della sostenibilità. Fridays For Future Italia torna oggi nelle piazze e in oltre 30 città d’Italia si svolgeranno flash-mob e manifestazioni, rispettando le norme per la prevenzione del contagio. Il movimento dei giovani vuole far conoscere così le proprie proposte per la rinascita post-Covid-19”.