Lotta all’Aids: Speranza (min. Salute), “lavoriamo insieme a scienziati e associazioni per aggiornare legge 135”

Oggi compie “30 anni la legge 135 sulla lotta all’Aids. Una lotta che ha sempre rappresentato una priorità per il Ministero della Salute, sin da quella importante legge, e su cui dobbiamo continuare ad investire con ogni energia”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione dell 30° anniversario della legge. “Oggi, però, a distanza di 30 anni è giusto che ci si sieda e insieme si capisca come adeguarla ad una realtà che chiaramente è molto diversa da quella che l’ha fatta nascere. A compiere questa riflessione non può essere un’istituzione, da sola, ma dobbiamo farla insieme, coinvolgendo i nostri scienziati, il mondo della ricerca, le associazioni, le donne e gli uomini che ogni giorno fronteggiano l’Aids”, ha concluso il ministro.