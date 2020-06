Diocesi: L’Aquila, il programma della festa del patrono san Massimo. Messa presieduta dal card. Petrocchi

Avranno luogo il 9 e 10 giugno le celebrazioni per la festa di S. Massimo d’Aveia, diacono e martire, santo patrono della città e dell’arcidiocesi de L’Aquila. Lo rende noto l’arcidiocesi abruzzese con un comunicato. Dopo il termine del lockdown per la pandemia da Covid-19, tenuto conto della graduale ripresa delle attività pastorali con la presenza del popolo alle celebrazioni eucaristiche, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, la festa avrà luogo, come ormai è consuetudine dal post-sisma 2009, nella chiesa di S. Maria del Suffragio a Piazza Duomo nel capoluogo abruzzese. La processione che tradizionalmente si svolgeva al termine della messa stazionale presieduta dall’arcivescovo metropolita di L’Aquila, card. Giuseppe Petrocchi, quest’anno sarà sospesa per evitare assembramenti. Verranno ripristinati, come era tradizione prima del sisma del 2009, i primi e i secondi vespri capitolari della solennità di san Massimo, spiega una nota. La celebrazione stazionale delle ore 18 del 10 giugno, presieduta dal card. Petrocchi, concelebrata dai parroci della città di L’Aquila e assistita dai canonici, alla presenza delle autorità cittadine, sarà trasmessa in diretta streaming su Laquilablog e Abruzzoweb. I fedeli che non potranno entrare in chiesa al Suffragio, superata la capienza massima di 95 perone in navata, potranno partecipare alla messa da Piazza Duomo dove verrà collocato un maxi schermo messo a disposizione da Laquilablog.

Infine, domenica 14 giugno, in Centro storico a L’Aquila, nel Circuito del Castello, dalle ore 8 alle 20, avrà luogo la Fiera di san Massimo, organizzata da Fiva Confcommercio di L’Aquila, in accordo con il Capitolo metropolitano dei canonici di S. Massimo e con la parrocchia di S. Massimo nella cattedrale.