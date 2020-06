Turismo: Chiesa sarda, “solidarietà agli operatori in crisi, gli isolani per primi riscoprano le bellezze dell’isola”

“Desideriamo anzitutto condividere la sofferenza dei centomila lavoratori sardi impiegati nei vari ambiti dei servizi legati al turismo e che vedono in forse il buon esito della stagione a causa della pandemia del Covid-19”. Lo scrive l’Ufficio regionale per la pastorale del turismo della Conferenza episcopale sarda, in cui si esprime “il forte sostegno della Chiesa sarda agli operatori del comparto turistico e il cordiale benvenuto ai turisti”. “Siamo vicini a quanti non riusciranno a riaprire il loro esercizio commerciale, come pure a coloro che si vedono costretti a rinviare l’apertura e ad operare, purtroppo, dei tagli di personale e di servizi – aggiunge l’Ufficio regionale -. La nostra solidarietà va, inoltre, a quanti aprono o ricominciano la propria attività con notevoli sacrifici, vivendo la stagione estiva con il peso dell’incertezza”.

Dalla Chiesa sarda l’attenzione anche ai “segnali di speranza nell’incremento del turismo locale, di prossimità, promosso dai sardi stessi a favore della loro amata Isola”. L’auspicio è che “in questi prossimi mesi siano per primi i sardi a riscoprire la Sardegna, le sue spiagge meravigliose, il suo mare incantevole e pulito, la bellezza dei piccoli borghi e delle chiese campestri, i tesori delle tradizioni di fede, cultura, arte, la nobiltà d’animo e la dignità della nostra gente”. Poi, viene esplicitato l’impegno che “insieme con i nostri ospiti, vogliamo riscoprire il valore della solidarietà e la speranza di un mondo migliore, perché siamo convinti con Papa Francesco che ‘peggiore di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla’”.

Infine, l’impegno delle comunità ecclesiali della Sardegna che “vengono incontro alle vostre necessità spirituali disponendo un servizio quotidiano e domenicale di celebrazione dell’Eucaristia. Là dove sarà possibile, le chiese rimarranno aperte per la preghiera, un momento di riflessione, di raccoglimento e gratitudine”.