Diocesi: Teramo, domani convegno “La vita cristiana quotidiana dei laici impegnati nei gruppi ecclesiali”

È stato organizzato per domani, sabato 6 giugno, a partire dalle 9.30 nella parrocchia del Risorto a Colleatterrato (Teramo), il convegno delle aggregazioni laicali diocesane dal titolo “La vita cristiana quotidiana dei laici impegnati nei gruppi ecclesiali”. L’incontro è rivolto ai presidenti, responsabili e coordinatori dei vari gruppi ecclesiali della Consulta delle aggregazioni laicali della diocesi di Teramo-Atri, per volere del vescovo mons. Lorenzo Leuzzi che, si legge nel comunicato, lo ritiene una “tappa importante nel cammino di crescita della presenza dei laici nella vita delle nostre comunità, per una rinnovata azione missionaria nel nostro territorio”. A causa delle normative in materia di Coronavirus Covid-19, potranno partecipare fisicamente solo organizzatori e coordinatori, in numero ridotto e nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza, mentre la sessione plenaria introduttiva e la sintesi finale potranno essere seguite in diretta da tutti, sul canale YouTube della diocesi di Teramo-Atri. Obiettivo del convegno è quello di “capire quale contributo ciascuno può offrire nei propri ambiti quotidiani, mediante cinque gruppi di lavoro: la preghiera personale e liturgica, la partecipazione alla vita della comunità ecclesiale, l’attività professionale, la famiglia e l’impegno educativo, la vita culturale e sociale”. I cinque gruppi di lavoro si terranno in videoconferenza attraverso la piattaforma online Jitsi Meet, alla quale ogni partecipante potrà collegarsi da casa per offrire contributi e porre domande.

“È importante che ciascun movimento o associazione continui l’opera di coinvolgimento responsabile e attivo dei laici appartenenti alla propria realtà”, le parole di Leonardo Di Battista, direttore dell’Ufficio del laicato diocesano, “in modo da valorizzare la collaborazione e la sensibilità di ciascuno, per rendere tale appuntamento luogo di comunione e di partecipazione, per favorire la conoscenza reciproca e la partecipazione attiva e responsabile”.