Ambiente: Cnr, “la plastica è il grande nemico del mare”

Milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare ogni anno. E la plastica è il grande nemico dell’ambiente e del mare. La pandemia da Covid-19 non ha attutito il problema, anzi, secondo le stime degli esperti, nella fase 2 il numero necessario di mascherine ogni mese è pari a 1 miliardo. Lo ricorda oggi il Cnr, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente. “Le mascherine sono costituite da polimeri plastici, che richiedono un corretto smaltimento se non vogliamo aggravare la situazione dei nostri mari”, spiega Francesca Garaventa dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ias). “Ricordiamoci che il nostro mare, il Mar Mediterraneo, sebbene rappresenti l’1% di tutti i mari del globo, equivale a circa il 20% del prodotto marino lordo. Questo prodotto marino lordo nel 2018 era stato calcolato come 5.600 miliardi di dollari. Si tratta di numeri che ci devono far riflettere, anche in un periodo di allarme come questo”.