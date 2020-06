Diocesi: mons. Delpini (Milano), messa per la fine dell’anno scolastico. “Propongo l’alleanza per il futuro”

(Milano) “Io propongo l’alleanza. Io propongo che questa celebrazione, che idealmente conclude un anno scolastico così strano, così complicato, così sorprendente e così frustrante, questa celebrazione sia una dichiarazione di alleanza. Mi faccio voce della Chiesa diocesana per proporre l’alleanza per il futuro”. Lo ha affermato mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano, celebrando questo pomeriggio, in duomo, la messa per la chiusura dell’anno scolastico. “L’alleanza è quella forma di fiducia reciproca, di condivisione del desiderio di arrivare alla terra promessa, di disponibilità a unire le forze e le risorse, i sacrifici e le feste, che rende possibile camminare insieme. Il futuro – ha proseguito l’arcivescovo – è quell’indefinito percorso che si presenta talora promettente e talora minaccioso, talora prevedibile e talora enigmatico, talora già scritto e talora tutto da scrivere. L’alleanza che propongo è per il futuro dei figli degli uomini”. “Noi siamo alleati perché ci dedichiamo a coltivare il futuro dei figli degli uomini. Io propongo l’alleanza: la Chiesa si dichiara alleata delle famiglie, perché la famiglia è la culla del futuro se genera vita e voglia di vivere e gratitudine per la vita”.

Inoltre “la Chiesa si dichiara alleata della scuola, perché la scuola è la coltivazione dell’umanità degli uomini e delle donne, è la comunità educante che incoraggia lo sviluppo dell’intelligenza e della competenza, che offre agli studenti gli attrezzi per farsi una loro idea del mondo, per essere in grado di abitare la terra e farne una dimora accogliente, per essere consapevoli che nessuno è al mondo per caso e per niente, ma ciascuno ha una sua vocazione, vive di una promessa di felicità”.