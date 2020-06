Ambiente: Commissione Ue, voto on line finalisti premio Natura 2000. Per l’Italia in concorso progetto friulano sui “magredi”

Si possono conoscere e votare online (https://natura2000award-application.eu/en/finalists) i 27 progetti finalisti del premio Natura 2000 della Commissione europea. La rete Natura 2000 lavora per la sopravvivenza a lungo termine delle specie e degli habitat più preziosi e minacciati d’Europa attraverso la gestione di aree protette ed ecosistemi. La giuria del premio ha selezionato 27 iniziative e attività per la protezione della natura e la biodiversità tra 79 candidature provenienti da 26 Stati membri dell’Ue e dal Regno Unito. Per l’Italia è in concorso un progetto friulano dedicato alla conservazione dei “magredi”, cioè quel terreno pianeggiante arido e povero d’acqua formato da depositi ghiaiosi del Cellina e Meduna dove vive una vegetazione molto particolare. Tra i progetti selezionati c’è la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos che in Spagna lavora per supportare il vasto settore ovino, arrestare l’abbandono rurale e migliorare le condizioni per la biodiversità; un partenariato in Bulgaria per la protezione delle foreste secolari; un progetto nel portoghese “Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros” per la conoscenza e la protezione dei pipistrelli; in Germania un’alleanza tra biologi e subacquei nella regione del Brandeburgo e Pomerania occidentale ricca di laghi e di biodiversità.

Ci saranno cinque vincitori per le cinque categorie (conservazione, benefici socioeconomici, comunicazione, conciliazione di interessi/percezioni, cooperazione e reti transnazionali); la votazione online termina il 15 settembre 2020. I vincitori saranno annunciati il 14 ottobre 2020.