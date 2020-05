Walter Tobagi: Fico, “figura esemplare, il suo barbaro omicidio è tra le pagine più amare e drammatiche della nostra storia”

“Quarant’anni fa cadde vittima delle Brigate rosse Walter Tobagi, giornalista rigoroso e coraggioso, instancabile difensore di una stampa libera e al servizio dei cittadini”. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in un post pubblicato su Facebook in occasione del 40° anniversario dell’omicidio di Walter Tobagi.

“Il suo barbaro omicidio è una delle pagine più amare e drammatiche della storia repubblicana”, sottolinea la terza carica dello Stato, aggiungendo che “ci ricorda la follia ideologica del terrorismo e della violenza politica. E ci richiama anche al dovere di tenere sempre viva la memoria di figure esemplari come quella di Tobagi, che alla logica insensata della violenza e della sopraffazione seppero opporre i principi e i valori della democrazia”. “Seppero far valere la forza del dialogo, la ricerca inderogabile e generosa della verità ed il rispetto per la dignità della persona”, conclude Fico.