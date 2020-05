Messa crismale: Terni, domani la celebrazione in cattedrale, anche in streaming su pagina Fb e canale Youtube della diocesi

Domani, venerdì 29 maggio, alle ore 18, nella cattedrale di Terni si terrà la celebrazione della Messa crismale, presieduta dal vescovo Giuseppe Piemontese, con la benedizione degli oli sacri: il sacro crisma, l’olio dei catecumeni e l’olio degli infermi e in cui sacerdoti rinnovano la promessa formulata all’ordinazione presbiterale. In questo particolare momento dell’emergenza Covid-19, in cui nelle chiese possono accedere massimo 200 persone, la Messa crismale sarà limitata alla partecipazione dei sacerdoti, diocesani e religiosi, ai diaconi, ai seminaristi, a venti religiose, a un laico per parrocchia e a venti rappresentanti dei vari gruppi e movimenti ecclesiali. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Terni-Narni-Amelia e sul canale Youtube diocesano.

“La Messa crismale è una delle principali manifestazioni della pienezza del sacerdozio del vescovo – scrive mons. Piemontese alla comunità – e un segno della stretta unione dei presbiteri con lui, oggi è particolarmente la festa di quei fratelli, che, con l’unzione crismale, sono stati resi partecipi del ministero di salvezza a favore di tutto il popolo. Presbiteri e diaconi, scelti e inviati a coltivare e diffondere il buon profumo dell’amore del Padre, trasmesso da Gesù Cristo per lo Spirito Santo. Per ognuno di noi questo è giorno di memoria, ricordi, gratitudine, emozione, commozione per il giorno santo della Sacra Ordinazione. Come ben sapete le nostre chiese sono state limitate nella capienza, dovendo rispettare il distanziamento tra i fedeli. Per consentire ad una discreta rappresentanza del popolo di Dio di partecipare, abbiamo deciso che alla celebrazione si accederà solo per invito”.