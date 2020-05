Coronavirus Covid-19: Altamura, bersaglieri del 7° Reggimento donano alla Caritas generi di prima necessità

(foto Esercito Italiano)

Per rispondere alla crisi sociale causata dalla pandemia di coronavirus Covid-19, i bersaglieri del 7° Reggimento di Altamura hanno prima raccolto ed in seguito donato viveri e generi di prima necessità alla Caritas locale. Un gesto – particolarmente apprezzato dalla sindaca di Altamura Rosa Melodia – che, si legge sul sito dell’Esercito italiano, testimonia l’attaccamento alla popolazione locale e la solidarietà che i militari dell’unità alle dipendenze della Brigata “Pinerolo” hanno promosso su tutto il territorio pugliese durante questo periodo di emergenza sanitaria, per aiutare le persone in difficoltà. “In alcuni casi l’avvio della fase 2 non ha completamente mitigato le necessità dei più bisognosi, ma noi ci siamo sempre e, anche in questo periodo di graduale ritorno alla normalità, ogni gesto di solidarietà contribuisce, in maniera determinante, al miglioramento della qualità della vita”, ha spiegato il colonnello Giovanni Ventura, comandante del 7° Reggimento, che ha seguito la consegna della consistente quantità di generi alimentari al responsabile della Caritas don Antonio Scaramuzzi.