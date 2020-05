Coronavirus Covid-19: Commissione Ue, Dombrovskis e Gentiloni presentano il Recovery and Resilience facility

Lo “strumento di ripresa e resilienza”, in inglese Recovery and Resilience facility, “aiuterà l’Europa a riprendersi da questo shock, ma anche a fare un balzo in avanti accelerando la transizioni verde e quella digitale. Fornirà un sostegno finanziario su vasta scala alle riforme e agli sforzi di investimento degli Stati membri in linea con le priorità specifiche per Paese, individuate dal semestre europeo”. Il vicepresidente Valdis Dombrovskis e il commissario per l’economia Paolo Gentiloni hanno spiegato alla stampa oggi lo strumento nuovo che la Commissione europea mette a disposizione di tutti gli Stati per pensare in termini di rinnovamento il proprio futuro. “Tutti i Paesi, su base volontaria, potranno presentare piani di riforme e progetti” che, in linea con le politiche europee, e sotto monitoraggio della Commissione, avranno il sostegno economico dell’Europa, hanno spiegato i commissari. È uno strumento “nuovo, non è uno strumento di salvataggio per singoli Paesi, di quelli usati in passato”, ha ribadito più volte Gentiloni, e il sostegno sarà concentrato nelle parti dell’Unione più colpite e dove le esigenze di resilienza sono maggiori. Dotato di 560 miliardi di euro, 310 miliardi di euro saranno disponibili per sovvenzioni e 250 per prestiti. Gli Stati dovranno presentare entro aprile 2021 i loro programmi alla Commissione, ma sarà possibile farlo già in ottobre con le bozze dei bilanci. Il 60% delle sovvenzioni dovranno essere usati entro il 2022, per i prestiti il termine di utilizzo è il 2024.