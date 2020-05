Diocesi: Viterbo, siglato protocollo con Regione Lazio per riqualificazione del loggiato del Palazzo dei Papi

La diocesi di Viterbo esprime “apprezzamento” alla “Regione Lazio, nella persona del suo presidente, Nicola Zingaretti, per l’attenzione e la disponibilità dimostrata a fronte dell’urgente necessità di reperire le risorse necessarie al recupero del loggiato del Palazzo dei Papi, immagine e simbolo della città di Viterbo”. Lo si legge in una nota della diocesi diffusa oggi. Dopo gli incontri e i colloqui intercorsi negli ultimi mesi, si è giunti martedì all’approvazione del protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e la diocesi di Viterbo per sostenere la valorizzazione, la riqualificazione e la salvaguardia di questo bene che è patrimonio di tutti. “La serietà dell’impegno del consigliere regionale Enrico Panunzi e l’interessamento del vicepresidente Daniele Leodori e dell’assessora Alessandra Troncarelli hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante e concreto risultato che permetterà di iniziare a breve gli interventi necessari”.