Coronavirus Covid-19: Padova, il 5 giugno “La lunga notte delle chiese”. Full immersion nella mostra “Da Donatello a Riccio”

Alla sua quinta edizione “La lunga notte delle Chiese”, ossia “La notte bianca delle Chiese” in programma per venerdì 5 giugno, “fa i conti” con l’emergenza Covid e le disposizioni sulla “fase 2”. Con il patrocinio di Pontificio Consiglio della cultura, Mibact e Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, per Padova sarà una lunga notte di iniziative artistiche e culturali soprattutto in modalità digitale, anche se ci sarà un’esperienza possibile in presenza. Tema dell’edizione 2020 “#Bellezza – Da quale Bellezza mi lascio ferire?”. L’evento è stato presentato oggi sulla piattaforma Zoom. La diocesi patavina proporrà un incrocio tra bellezza e fragilità con un video che porterà il pubblico all’interno della mostra “A nostra immagine. Sculture in terracotta del Rinascimento. Da Donatello a Riccio”, ospitata nelle Gallerie di Palazzo vescovile e che mette a tema la bellezza, la fede e la fragilità, visto la delicatezza di un materiale come la terracotta. Ma il racconto e il percorso virtuale della mostra proseguirà con alcuni interventi significativi: tra questi il commento lirico all’opera della Madonna con il bambino proveniente dal monastero della Visitazione, a cura di don Giorgio Ronzoni, parroco di Santa Sofia a Padova, e la riflessione di due sposi – Nicolò Targhetta e Elisa Da Re, quest’ultima medico in un ospedale Covid in provincia di Bergamo – che racconteranno la loro esperienza e il “distanziamento” poco dopo essersi sposati a causa dell’impegno ospedaliero di Elisa, di fronte alla Pietà di Giovanni de Fondulis. Ci sarà inoltre la possibilità, sempre in osservanza delle disposizioni di distanziamento sociale, di gustare una “proiezione” di alcuni brani video sulla facciata della cattedrale a Padova, dalle 21.30 alle 23.15 di venerdì 5 giugno. La mostra sarà anche visitabile “dal vivo”, la sera stessa, grazie all’apertura straordinaria dalle 21 alle 23, o nei giorni successivi.