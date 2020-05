Missioni: nuovo numero de “Il Ponte d’Oro”, rivista per ragazzi. Povertà, coronavirus e Obiettivi di sviluppo del millennio

Sono passati già cinque anni da quando le Nazioni Unite hanno definito i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile. E ne mancano solo dieci al 2030, traguardo che l’umanità si è dato per raggiungerli. Ad entrare nel merito del tema e spiegare quanto ciascuno possa fare la propria parte – bambini compresi – è il numero di giugno del mensile per ragazzi “Il Ponte d’Oro” dal titolo “10 anni per fare gol”. Oltre a un decalogo per uno stile di vita sostenibile, con azioni che ciascuno può mettere in pratica nel proprio quotidiano, il dossier offre un’analisi di alcuni Obiettivi, ora più lontani che mai a causa delle conseguenze della pandemia da Covid-19. Accanto alla fotografia dell’attualità, vengono presentate voci di missionari che negli angoli dei diversi continenti condividono la vita con la propria gente e non si tirano indietro – spiega la redazione di “Ponte” – dal testimoniare quella solidarietà di cui si parla anche nell’editoriale “Mani vuote, bocca piena”. La mondialità, alla quale la rivista vuole educare i giovani lettori, viene assicurata da Giramondo, fantasioso personaggio che fa il giro del pianeta raccontando avvenimenti e usanze che in pochi conoscono: come, per esempio, i falò della vigilia della natività di San Giovanni Battista, accesi davanti a ogni abitazione nel nord-est del Brasile. I fumetti raccontano la vita di Carlo Urbani, medico specializzato in malattie infettive che ha lavorato in molti Paesi poveri e a soli 47 anni ha scoperto il virus della Sars, di cui purtroppo è rimasto vittima. Un personaggio più attuale che mai.

Maggiori contenuti sono disponibili sul sito web della Fondazione Missio, editrice della rivista, a questo link: www.missioitalia.it/fai-gol-con-il-ponte-doro-di-giugno/.