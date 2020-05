Coronavirus Covid-19: Commissione Ue, von der Leyen lancia la campagna “Global Goal: Unite For Our Future”

Oggi la Commissione europea ha annunciato i prossimi passi della “risposta globale al Coronavirus”, iniziativa a livello mondiale di raccolta fondi per sostenere la ricerca sul Covid-19. “Global Goal: Unite For Our Future” è lo slogan di un nuovo tratto della maratona che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha lanciato oggi. Cominciata il 4 maggio con la conferenza dei donatori, durerà fino al 27 giugno prossimo, quando si svolgerà un nuovo vertice di impegno globale. L’obiettivo è una raccolta fondi globale per garantire l’accesso universale alla vaccinazione, al trattamento e ai test a basso costo per il Coronavirus. La campagna è condotta insieme all’organizzazione di difesa internazionale Global Citizen, e vede in campo numerosi artisti e “influencer” che hanno prestato le loro voci per mobilitare i cittadini in tutto il mondo. Partner di questa iniziativa sono Bloomberg Philanthropies, la Bill & Melinda Gates Foundaa tion e la Wellcome Trust, oltre a una serie di Paesi partner (Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Messico, Marocco, Nuova Zelanda, Norvegia, Arabia Saudita, Sudafrica, Spagna, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito) e l’Oms.