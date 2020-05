Coronavirus Covid-19: Treviso, stasera preghiera ecumenica per la ripartenza presieduta dal vescovo Tomasi

Una preghiera ecumenica “per chiedere all’unico Signore Gesù Cristo di vivere con rinnovata fraternità questo tempo di ‘ripartenza’ così delicato per tutta la società civile, sotto lo sguardo della Vergine Maria”. È quanto propongono per la serata di oggi, giovedì 28 maggio, a Treviso, le Comunità ortodosse della Chiesa moldava e romena, la Chiesa Battista Agape e la diocesi, coordinate dall’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. Il momento di preghiera, presieduto dal vescovo Michele Tomasi, sarà ospitato dalle 20 nella chiesa di Sant’Agostino, sede della parrocchia ortodossa moldava, e sarà trasmesso sul canale YouTube della diocesi.