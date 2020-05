Piazza della Loggia: Mattarella, “come 46 anni fa, Brescia ha risposto all’emergenza Covid-19 con coraggio, dignità, solidarietà”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“La ricorrenza della strage di piazza della Loggia, compiuta da terroristi neofascisti, viene celebrata quest’anno dalla città di Brescia, incamminata sulla strada della ripresa civile, economica, sociale dopo che l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha assunto tra la sua gente le dimensioni di una immane tragedia. Brescia ha risposto, ora come 46 anni fa, con coraggio, con dignità, con la solidarietà di cui la sua comunità è capace”. Lo dichiara il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 46° anniversario della strage di piazza della Loggia a Brescia.

Per il Capo dello Stato, “l’unità con la quale i bresciani reagirono all’attentato terroristico del 1974 fu decisiva per spezzare la catena eversiva che, attraverso una scia di sangue e di morti innocenti lunga diversi anni, intendeva minare le fondamenta popolari della democrazia e colpire i principi costituzionali”. “L’impegno e la solidità democratica di Brescia – osserva il presidente – sono divenuti una testimonianza per l’intero Paese, e il presidio della memoria, coltivato dai familiari delle vittime, dalle istituzioni locali, dalle formazioni sociali costituisce tuttora un valore quanto mai prezioso e un bene comune, a disposizione anzitutto delle generazioni più giovani”.