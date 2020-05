Coronavirus Covid-19: Mfe, “Next generation Eu è un cambio di passo necessario che va nella giusta direzione”

“Next generation Eu”, il pacchetto presentato dalla Commissione al Parlamento europeo, è “ambizioso, raccoglie e supera il piano di Francia e Germania, appellandosi al valore storico, politico, civile e morale dell’unità degli europei”, per “lasciare in eredità alle prossime generazioni un’Europa leader globale della nuova economia digitale, verde, solidale, inclusiva e sociale”. Così il Movimento federalista europeo plaude alla iniziativa proposta dall’esecutivo di Ursula von der Leyen. È un “cambio di passo” necessario che “va nella giusta direzione”. Dai federalisti europei tre “sottolineature”: “I governi più conservatori devono essere messi in condizione all’interno del Consiglio di non bloccare l’approvazione del Piano europeo e di non giocare al ribasso sul Quadro finanziario pluriennale”; queste proposte devono portare alla “riforma delle risorse proprie” dell’Ue; infine “l’inevitabile conclusione delle decisioni che verranno prese non può che essere l’unione politica”. Una revisione dei Trattati sarà quindi il passo successivo. E guardando all’Italia, Luisa Trumellini, segretaria nazionale del Movimento ha affermato: “Mai è apparso più chiaro che la migliore politica per il nostro Paese è quella portata avanti nel quadro europeo, perché ogni giorno si conferma che il nostro vero interesse nazionale è in un’Europa sempre più capace di politiche sovranazionali efficaci e ambiziose”.