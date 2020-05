Diocesi: Bolzano, sabato il vescovo Muser presiede la Messa del Crisma e domenica la celebrazione per la Pentecoste

Nel duomo di Bressanone sabato 30 maggio, alle ore 9, il vescovo della diocesi di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, celebrerà con sacerdoti e diaconi la Messa del Crisma, che era stata rinviata il Giovedì Santo causa Covid-19. Domenica 31 alle ore 10, inoltre, sempre a Bressanone, il vescovo celebrerà la solennità di Pentecoste. Nella celebrazione con i sacerdoti e diaconi della diocesi il vescovo benedirà gli olii santi riservati alla celebrazione dei sacramenti del battesimo, della cresima, dell’ordine sacro e dell’unzione degli infermi. Presbiteri e diaconi rinnovano le promesse fatte nel giorno della loro ordinazione sacerdotale. Nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid, il duomo di Bressanone potrà contenere non più di 120 persone e altrettante la vicina chiesa parrocchiale, dove si potrà seguire la celebrazione in audio e video. Il rito liturgico viene concelebrato dal vescovo e dal vicario generale (in rappresentanza del clero diocesano) e dal presidente della Conferenza italiana dei superiori maggiori dell’Alto Adige (in rappresentanza degli istituti religiosi). Tutti gli altri sacerdoti e diaconi partecipano al rito senza paramenti liturgici. Al termine della celebrazione gli olii santi possono essere ritirati in duomo e nella chiesa parrocchiale.

Domenica 31 maggio, solennità di Pentecoste, invece, il vescovo Muser presiede il pontificale trilingue alle 10, sempre nel duomo di Bressanone e nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte per le Messe con i fedeli. Entrambe le celebrazioni saranno trasmesse da Radio Sacra Famiglia-inBlu.