Coronavirus Covid-19: Regno Unito, il governo introduce un sistema di tamponi e tracciamenti come via di uscita dal lockdown

(Londra) Un sistema di tamponi e tracciamento verrà introdotto oggi dal governo britannico. Si tratta della novità più significativa da quando il lockdown è partito, nel Regno Unito, il 23 marzo scorso. Chi manifesta sintomi di Covid non dovrà più soltanto isolarsi a casa per sette giorni ma anche chiedere il tampone on line oppure chiamando il numero di emergenza 119. In caso di risultato positivo il contagiato verrà contattato così da rintracciare le persone che ha frequentato e chiedere loro di isolarsi. “Potremmo introdurre multe se i cittadini non seguiranno le istruzioni”, ha dichiarato il premier britannico Boris Johnson annunciando la novità. Il governo britannico pensa al nuovo sistema come a una via d’uscita dal lockdown ma i dubbi della comunità scientifica rimangono perché soltanto tra il 5% e il 15% delle infezioni possono essere prevenute in questo modo. E perché il sistema sia efficace le persone entrate in contatto con i contagiati devono essere rintracciate entro tre giorni. Gli esperti hanno anche avvertito che lo scandalo che ha coinvolto Dominic Cummings, il braccio destro del premier Johnson, che ha violato il lockdown, renderà più difficile convincere i cittadini a seguire le nuove misure. Il premier, tuttavia, ha dichiarato che non aprirà un’inchiesta e che è ora di “lasciarsi alle spalle” la questione Cummings. Il sistema di tamponi e tracciamento verrà introdotto oggi anche in Scozia mentre in Galles sarà disponibile dagli inizi di giugno.