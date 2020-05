Messa crismale: Bologna, stasera celebrazione in cattedrale. Card. Zuppi, “non poterci essere tutti è molto doloroso”

L’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, presiederà la Messa crismale stasera, giovedì 28 maggio, alle ore 19, nella cattedrale di San Pietro. A causa della pandemia da Covid non era stato possibile celebrarla nella mattina del Giovedì Santo, come da tradizione, ed era stata così rinviata. Nel rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento sociale, in cattedrale sarà presente solo una rappresentanza del presbiterio diocesano mentre gli altri sacerdoti seguiranno il rito in collegamento. La celebrazione sarà trasmessa in streaming sui canali social del settimanale televisivo diocesano 12Porte e sul sito www.chiesadibologna.it.

Nella Messa crismale l’arcivescovo consacrerà gli olii santi: del crisma, dei catecumeni e degli infermi. Il clero bolognese, oltre a manifestare la sua unità attorno all’arcivescovo nella Chiesa locale, rinnoverà le promesse sacerdotali fatte nel giorno dell’ordinazione.

“Potremo finalmente celebrare la Messa crismale in cattedrale – ha affermato il card. Zuppi nella lettera di invito ai sacerdoti – manifestazione più alta del popolo sacerdotale tutto spiritualmente convocato. Non poterci essere tutti è molto doloroso; per tanti sarà la prima volta che si deve rinunciare! Anche questo sacrificio, offerto al Signore, impreziosisce la celebrazione e preghiamo che accresca in tutti il desiderio e l’impegno di essere insieme e fare comunione nell’unica Chiesa”.